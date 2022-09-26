الحزب الديمقراطي الإيطالي يعترف بهزيمته في الانتخابات

أعلنت جيورجيا ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة بعد أن حل حزبها "فراتيلي ديتاليا" ، الذي ينتمي إلى الفاشيين الجدد، أولا في الانتخابات التشريعية في إيطاليا.

وفي خطاب مقتضب في روما قالت ميلوني التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة إن "الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا"، واعدة "بأننا سنحكم لجميع الإيطاليين."