تحطم مقاتلتين في تصادم بعرض جوي في تكساس الأميركية

قال مسؤولون اتحاديون إن طائرتين اصطدمتا في الجو في معرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس الأميركية وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس ومقاتلة بيل بي -63 كينجكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء(1820 بتوقيت جرينتش) وأضافت الإدارة أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.