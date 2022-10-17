قتلى وجرحى في حادث سير مروع في اليمن

قالت مصادر محلية وطبية في اليمن يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص، بينهم مسن وامرأة، لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث سقوط حافلة نقل جماعي كانت تقل 44 مسافرا في نقيل ظمران، شمالي محافظة لحج وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضا 41 مصابا، بينهم 22 حالتهم خطيرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في أحد المستشفيات بمدينة الراهدة بتعز، فيما غادر بقية المصابين المستشفى.