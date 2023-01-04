جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن فشل عملية إطلاق صاروخ من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء رصد عملية فاشلة مزعومة لإطلاق صاروخ من قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر تويتر: ” تم الليلة التحقق من عملية إطلاق فاشلة لصاروخ سقط شمالي قطاع غزة”. ووفقا للإجراءات العملياتية المتبعة، لم يتم إطلاق أي إنذار. ويستمر الروتين على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل كامل”.