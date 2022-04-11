أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إجراءات جديدة ضد الأسلحة "الشبحية" والتي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأن لا أرقام تسلسلية عليها. وأشار بايدن خلال كلمة للصحافيين في حديقة الورود بالبيت الأبيض إلى أن "فكرة شراء شخص ما على قائمة الإرهاب هذه الأسلحة هي متطرفة"، متوعداً كل من ارتكب جريمة باستخدام "الأسلحة الشبحية" بالمحاكمة الفيدرالية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة "ستساعد في إنقاذ الأرواح وتقليل الجريمة.. ونحن بحاجة إلى موافقة الكونجرس على قرار حظر الأسلحة الهجومية".