قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش).



وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو".

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا.

وأفادت تقارير أن مصادر في الجيش الأميركي أطلعت مجلة نيوزويك على نتائج عملية عسكرية، قالت إن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قتل في غارة جوية.

وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أن لديهم "ثقة كبيرة" في أن الهدف "عالي القيمة" الذي قُتل هو البغدادي، لكن هناك مزيدًا من التحقق ما زال جاريا.