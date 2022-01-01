وفاة 12 شخصاً على الأقل في تدافع بضريح ديني في الهند

ألقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة تدافع فجر السبت في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير وقال مسؤول إنّ "ما لا يقلّ عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وقد يكون عدد القتلى أكبر إذ إنّ الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كان مزدحماً بمصلّين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".