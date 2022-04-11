رئيس وزراء لبنان يعلن اعتزامه زيارة السعودية قريباً

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، الاثنين، إنه سيزور السعودية قريبا في شهر رمضان الجاري، بحسب ما نقل عنه تليفزيون "الجديد" اللبناني. وأوضح التلفزيون أن ميقاتي كان قد وصل في وقت سابق الاثنين إلى منزل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة، حيث قال في تصريح صحافي إنه سيزور المملكة خلال رمضان، مؤكداً حرصه على العلاقات مع دول الخليج والالتزام بالثوابت اللبنانية و"كل ما يحمي سيادة لبنان". وأضاف: "لن يكون لبنان منصة ضد أية دولة في مجلس التعاون الخليجي".