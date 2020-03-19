محافظ بيت لحم كامل حميد يؤكد مع الساعة العاشرة من مساء الأربعاء تم تطبيق الإجراءات الأمنية على أرض الواقع

أكد محافظ بيت لحم كامل حميد أنه مع الساعة العاشرة من مساء الأربعاء تم تطبيق الإجراءات الأمنية على أرض الواقع، بمنع التنقل داخل المدن الرئيسية الثلاثة "بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور"، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بناء على قرار رئيس الوزراء.