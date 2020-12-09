واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول إيراني وجامعة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات متصلة بالإرهاب على السفير الإيراني لدى ميليشيات الحوثي اليمنية حسن إيرلو. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، والعنصر الرئيسي في تدخلات إيران في المنطقة. وفي تأكيد لتقرير نشرته رويترز في وقت سابق، فرضت الوزرة عقوبات تتصل بالإرهاب على جامعة المصطفى العالمية في إيران التي قالت إنها تستخدم فروعها في أنحاء العالم منصة لتجنيد الأتباع لفيلق القدس من أجل جمع معلومات المخابرات وتنفيذ العمليات. وفرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على يوسف علي موراج المواطن الباكستاني المقيم في إيران وتتهمه الوزارة بدعم جهود فيلق القدس لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وتم استهداف إيرلو وموراج وجامعة المصطفى بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يسمح للحكومة الأميركية بتحديد وتجميد أصول أفراد وكيانات أجنبية ترتكب أعمال إرهاب أو تشكل خطرا كبيرا لارتكابها. وتصنف الولايات المتحدة فيلق القدس نفسه جماعة إرهابية.