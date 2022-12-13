مقتل 6 أشخاص بينهم رجلا شرطة في اشتباك مسلح في أستراليا

لقي ستة أشخاص مصرعهم ، بينهم رجلا شرطة في العشرينات من عمرهما، خلال اشتباك مسلح في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.