إيطاليا والأمم المتحدة يبحثان أهمية التوافق الوطني والدولي لحل الأزمة الليبية

بحثت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما، آخر التطورات في ليبيا، وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة. وأشادت سـتيفاني ولـيامز -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- بدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا.