الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي خلال الـ24 ساعة الماضية وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن القوات الجوية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة الأجانب في دونيتسك مما أسفر عن مقتل نحو 100 مرتزق وأضاف المتحدث أنه تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا في لوجانسك، و50 جنديا في كراسنو ليمان ، كما تم القضاء على 130 جنديا أوكرانيا في دونيتسك وتدمير عشرات الدبابات والمركبات المدرعة .