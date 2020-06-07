رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تخفيف قيود العزل العام
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رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تخفيف قيود العزل العام

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العرب اليوم - رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تخفيف قيود العزل العام

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
لندن - العرب اليوم

أشارت صحف ووسائل إعلام بريطانية، إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يعتزم تخفيف القيود المفروضة والإسراع بخطط الاستثمار الحكومية للحد من الأضرار الاقتصادية لكورونا.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، إن "جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية وأيضا السماح بإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق، وهو أمر قاصر حاليا على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز".

وأضافت: "سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج ومراسم الجنازات داخل الصالات المغلقة، على ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص ابتداء من أول يوليو المقبل، في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة جزئيا اعتبارا من 15 يونيو الحالي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع، قوله: "بوريس جونسون يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف".

من جهتها، ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، أن "جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديدا، كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر الماضي".

المصدر: "رويترز + صحف بريطانية"

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رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تخفيف قيود العزل العام رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعتزم تخفيف قيود العزل العام



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