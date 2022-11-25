أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على إرهابي، وداهمت مقرا لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، أنه من خلال تكثيف الجهد الميداني والاستخباري لتعقب فلول عصابات داعش ، أسفرت العمليات الأمنية في قضاء الحويجة عن إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب صادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة تحقيق كركوك، تم إحالته أصوليا إلى جهة الطلب، كما عثرت القطاعات الأمنية أثناء تنفيذ عمليات التطهير في وادي النفط على مضافة قديمة للعصابات الإرهابية.

وفي سياق متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم إلقاء القبض على الإرهابي الذي شارك في قتل العميد علي جميل عبيد مدير استخبارات قيادة عمليات سومر خلال عملية أمنية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.