أعلن مسؤول كبير في شرق أوكرانيا، الأحد، أن قوات بلاده هاجمت فندقا كان يتمركز فيه أفراد من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم وخلال مقابلة تلفزيونية وقال غايداي في مقابلته مع التلفزيون الأوكراني، إن القوات شنت هجوما على فندق في بلدة كاديفكا غربي لوغانسك.