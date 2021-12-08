مصادرة أسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب، كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن، مما يشكل ضربة لجماعة الإرهابية.

وأصدرت الوزارة الأميركية بيانا جاء فيها، إن الأسلحة الإيرانية المصادرة خلال عمليات أمنية بحرية روتينية للقوات الأمريكية، شملت 171 صاروخا أرض - جو و8 مضادة للمدرعات.

وأضافت، أن القوات البحرية صادرت أيضا نحو 1،1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية والشحنات النفطية الإيرانية من 4 ناقلات كانت في طريقها إلى فنزويلا.