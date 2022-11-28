جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل وبيت لحم في جنوب الضفة، وآخر من القدس، واثنين من رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، ولم تسجل اعتقالات في شمال الضفة اليوم.