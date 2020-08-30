الجيش الإسرائيلي يقصف بعض المواقع في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات عسكرية شنت غارات على بعض المواقع في قطاع غزة وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، له: أغارت دبابات جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة، وذلك ردًا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم.