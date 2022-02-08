الإمارات وبلجيكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الشرطية

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع وزير الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي البلجيكي أنيليس فيرليندن مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الشرطية ومكافحة الجريمة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لدى الدولتين في المجالات الشرطية. وتبادل الجانبان الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات المشتركة لتطوير العلاقة والارتقاء بها.