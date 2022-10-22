صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوكرانيا تستعيد مناطق جديدة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، استعادة عشرات البلدات في منطقة خيرسون مع الاستيلاء على عدد كبير من العربات المصفحة وذخـائر المدفعية، حيث تزامن ذلك مع تأكيد الاتحاد الأوروبي توفير مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهرياً.

واصلت القوات الروسية هجمـاتها على الأراضي الأوكرانية،حيث سُمع دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف.

وأعلن المستشار الرئاسي كيريلو تيموشينكو أن القوات الأوكرانية، أن بلاده استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد.