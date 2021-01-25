وزير الخارجية التونسى يعلن إصابته بكورونا

أعلن عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقال الجراندي – إن التحاليل التي أجراها أثبتت إصابته بكوفيد-19 بالرغم من اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي وأشار الوزير التونسي إلى إصراره على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية أبناء بلده من هذا الوباء.