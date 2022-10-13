لندن ستزوّد كييف بصواريخ للدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس أنّها ستزوّد أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادّة للطائرات، بما في ذلك، للمرة الأولى، ذخيرة قادرة على إسقاط صواريخ كروز.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إنّها ستزوّد كييف “في الأسابيع المقبلة” صواريخ “آمرام” لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي “ناسامس”، الذي تعهّدت الولايات المتّحدة تزويد أوكرانيا به.