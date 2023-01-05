ارتفاع حصيلة هجمومين انتحاريين في الصومال إلى 29 قتيلاً

قالت السلطات الصومالية إن حصيلة قتلى هجومين انتحاريين على مبنى حكومي محلي في إقليم هيران الصومالي الأربعاء، ارتفعت إلى 29 قتيلا.

وأسفر الهجومان عن مقتل منفذيهما و16 مدنيا و11 من أفراد الأمن.

وفي البداية، أفادت السلطات بأن 18 شخصا فقط لقوا حتفهم.