خليل أبو عرام يطالب بلقاء ابنه المعتقل إداريا

أعلن الأسير خليل أبو عرام من الخليل إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن عسقلان، احتجاجا على مماطلة إدارة السجون الإسرائيلية بالاستجابة لمطلبه لقاء ابنه المعتقل إداريا منذ نحو سنة.

وقال "نادي الأسير" مساء الأحد، إن الأسير أبو عرام معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

يذكر أن أبو عرام من الأسرى الفاعلين في السجون الإسرائيلية، وقد تمكن خلال سنوات اعتقاله من وضع مجموعة من الدراسات، وتأليف عدد من الكتب.