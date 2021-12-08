محمد بن سلمان يغادر الإمارات ويتجه إلى قطر ثالث محطات جولته الخليجية

بعد جولته من محطته الأولى سلطنة عمان تم الإمارات تاني محطاته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتجه نحو قطر المحطة الثالثة ، حيث سيتجه بعد قطر الى البحرين والكويت .جاء ذلك بعد توجه مباشرة من الإمارات حيث ألتقى محمد بن سلمان بالشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد ، تم خلال ذلك إجراء بعض المحادثات والمشاورات المتعلقة بالمنطقة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين نظراً لما تربطهم علاقة قوية متبادلة في مختلف المجالات .