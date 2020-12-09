إيداع وزيرتين سابقتين الحبس المؤقت بتهم فساد في الجزائر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر بإيداع وزيرتين سابقتين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في تهم فساد. وشمل أمر القاضي وزيرة البريد السابقة هدى فرعون، ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت عقب التحقيق معهما في قضيتين منفصلتين. ومثلت الوزيرتان أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتهمة الفساد، التي وجهت لتمازيرت خلال إدارتها لمجمع الرياض. وورد اسم وزيرة البريد السابقة هدى فرعون، في التحقيق حول منح امتيازات غير قانونية لشركة "موبيلينك" المملوكة للإخوة "كونيناف". ووضعت الوزيرتان السابقتان قبل أيام تحت الرقابة القضائية، حيث نظرت غرفة الاتهام في استئناف رفعه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد.