الخارجية الألمانية تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

حذرت الخارجية الألمانية المواطنين من السفر إلى روسيا، ودعت رعاياها الموجودين على الأراضي الروسية إلى توخي الحذر في الأيام القريبة.وأشارت الخارجية الألمانية إلى أنه "خلال الفترة بين 20 و26 فبراير عام 2023 تخطط الحكومة الروسية لعدد من الإجراءات، بما فيها يومي العيد في 23 و24 فبراير. ويرجى إبداء اليقظة والحذر، وتجنب أماكن تجمعات الناس".

وحذرت الوزارة المواطنين بشكل خاص من السفر إلى مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك وفورونيج وروستوف وإقليم كراسنودار المتاخمة للحدود الأوكرانية.وسبق للولايات المتحدة وفرنسا، أن حذرتا مواطنيهما من السفر إلى روسيا وإبداء الحذر أثناء التواجد على الأراضي الروسية.