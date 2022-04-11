البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء

أعلن البرلمان الباكستاني، الاثنين، اختيار شهباز شريف، لشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد، خلفاً لعمران خان الذي أقاله البرلمان قبل يومين. كان النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان، أعلنوا استقالتهم جماعياً من البرلمان، الاثنين، احتجاجاً على تشكيل معارضي خان السياسيين لحكومة جديدة. وتمت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح الأحد في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.