البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
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البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء

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العرب اليوم - البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء
إسلام أباد - العرب اليوم

أعلن البرلمان الباكستاني، الاثنين، اختيار شهباز شريف، لشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد، خلفاً لعمران خان الذي أقاله البرلمان قبل يومين.  كان النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان، أعلنوا استقالتهم جماعياً من البرلمان، الاثنين، احتجاجاً على تشكيل معارضي خان السياسيين لحكومة جديدة.  وتمت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح الأحد في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

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البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيساً للوزراء



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