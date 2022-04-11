ماكرون يحصد 27.85% من الأصوات بانتخابات فرنسا مقابل 23.15% للوبان

أظهرت النتائج النهائية للجولة الأولى في انتخابات الرئاسة الفرنسية تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد حصده 27.85% من الأصوات، في حين حلت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في المركز الثاني بعد أن حصدت 23.15% من الأصوات. ومن المقرر أن تجرى جولة الحسم في الانتخابات الفرنسية، بين ماكرون ولوبان في 24 أبريل الجاري.