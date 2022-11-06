مقتل وإصابة امرأتين وطفل بقصف حوثي في تعز اليمنية

قتلت امرأة وأصيبت أخرى وطفل، السبت، بقصف حوثي استهدف قرية سكنية في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد ساعات من قصف حوثي مماثل خلف إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة في مديرية الصلو جنوب شرقي المحافظة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة مأساوية جديدة ضد المدنيين بقصف مدفعي طال منطقة آهلة بالسكان غرب تعز وأكد أن القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وطفلها.