الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار بجمهورية دونيتسك

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع الإمدادات عن أوغليدار والقوات تتقدم من ثلاث محاور.

وقال كيماكوفسكي لوكالة سبوتنيك: "في أوغليدار يتم الاستيلاء على المدينة تدريجيًا في حلقة نصف دائرة، من الشرق والجنوب الشرقي. ويسير الاستيلاء على المدينة وفقًا للمخطط نفسه الذي تم في أرتيموفسك...".