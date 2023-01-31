مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو
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مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو

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العرب اليوم - مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو

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بوركينا فاسو ـ العرب اليوم

قال حاكمى إقليمي والجيش ببوركينا فاسو في بيانين منفصلين إن ما لا يقل عن 28 شخصا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين في البلاد.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني.

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مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو



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