مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً في بوركينا فاسو

قال حاكمى إقليمي والجيش ببوركينا فاسو في بيانين منفصلين إن ما لا يقل عن 28 شخصا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين في البلاد.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني.