مقتل 52 شخصا في إيران خلال مظاهرات أعقبت وفاة مهسا أميني

أعلنت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن 52 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران مؤخرا.

وقالت المنظمة في بيان، إن مئات آخرين أصيبوا، وذلك بعدما كانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت في وقت سابق، عن أكثر من 40 وفاة ولكن يعتقد على نطاق واسع أن العدد الفعلي للوفيات أعلى. كما قالت الحكومة إن عناصر من قوات الأمن قتلوا.