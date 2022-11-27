تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 11 شخصاً من الغرق

أعلنت تونس، اليوم ، إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا من الغرق.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بنابل من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا تونسيا.