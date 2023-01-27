الجيش الصومالي ينجح في القضاء على 50 إرهابيًا من مليشيات الشباب في محافظة شبيلي

أعلنت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الأخيرة التى تنفذها القوات الحكومية والمليشيات المحلية في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داود أويس فى العاصمة مقديشو بحضور الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال السفير محمد الأمين سويف.

وأشار أويس إلى أن القوات تمكنت خلال عملياتها العسكرية التي جرت في كل من غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب وجوبالاند من طرد مسلحي حركة الشباب الإرهابية من مناطق جديدة ومصادرة أسلحة وسيارات.