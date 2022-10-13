كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز بعيدة المدى بحضور الزعيم

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بعيدة المدى تحت قيادة الزعيم كيم جونج أون.

وقالت الوكالة إن الصواريخ أصابت هدفا على بعد 2000 كيلومتر.