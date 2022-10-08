العثور على 15 جثة بعضها متفحّمة على شاطئ غرب ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على 15 جثة بعضها متفحّمة، على ساحل مدينة صبراتة غرب ليبيا، فيما أكد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين قال الهلال الأحمر الليبي في بيان "بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها خمس عشرة جثة، انتقل متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".