الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية هجومية فجر اليوم الأحد استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.وقال يحيى سريع في تغريدة على تويتر إن الاستهداف جرى باستخدام طائرة مسيرة ون نوع قاصف 2k .