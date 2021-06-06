الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة
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الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة

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العرب اليوم - الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة

التحالف يعترض مسيرة حوثية مفخخة تستهدف خميس مشيط
الرياض - العرب اليوم

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي باسم الحوثيين العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية هجومية فجر اليوم الأحد استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.وقال يحيى سريع في تغريدة على تويتر إن الاستهداف جرى باستخدام طائرة مسيرة ون نوع قاصف 2k .

 

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الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمسيرة



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