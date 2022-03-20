استخدام الجيش الروسي لصاروخي إسكندر إم المجنح و كينجال
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استخدام الجيش الروسي لصاروخي "إسكندر إم" المجنح و "كينجال"

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العرب اليوم - استخدام الجيش الروسي لصاروخي "إسكندر إم" المجنح و "كينجال"

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موسكو ـ العرب اليوم

كشفت تقارير غربية عن استخدام الجيش الروسي لصاروخي "إسكندر إم" المجنح، وآخر يدعى "كينجال" في العملية العسكرية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف الغرب.وكانت أوكرانيا أعلنت قبل أيام أن صواريخ إسكندر الروسية وكينجال دخلتا الحرب، وانطلقت من دولة بيلاروسيا، مستهدفة مواقع  أوكرانية.  ويقول خبراء لموقع "سكاي نيوز عربية" إن استخدام روسيا لتلك الصواريخ هدفها إيصال رسائل للغرب مفادها أنها قادرة على حسم معركة أوكرانيا في أي وقت.  وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن أن هذه الصواريخ الباليستية تحوي مفاجأة لأنها مزودة بأجهزة قادرة على خداع رادارات الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية.

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استخدام الجيش الروسي لصاروخي إسكندر إم المجنح و كينجال استخدام الجيش الروسي لصاروخي إسكندر إم المجنح و كينجال



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