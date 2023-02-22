مقتل خمسة أفراد من الشرطة في هجومين جنوب شرق نيجيريا

لقي خمسة أفراد من الشرطة مصرعهم في هجومين شنّهما مسلحون في ولاية أنامبرا جنوب شرق نيجيريا.

وذكر بيان للشرطة أنّ المسلحين هاجموا مركز شرطة "أوادا" في منطقة إيديميلي الشمالية باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الشرطة و ثلاثة من المسلحين.

وأضاف البيان أن الهجوم الآخر استهدف مركزاً أمنياً في بلدة نكويلي - إيزوناكا الواقعة في الولاية نفسها وأسفر عن مقتل شرطي وستة مسلحين.