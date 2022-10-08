نجاة نائب عراقي من محاولة اغتيال في البصرة

نجا النائب في البرلمان العراقي عن "تحالف الفتح" فالح الخزعلي يوم الجمعة من محاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوبي البلاد وأكد النائب فالح الخزعلي أنه تعرض لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوبي العراق. ودعا النائب الحكومة العراقية إلى ملاحقة المتورطين في محاولة اغتياله بالبصرة.