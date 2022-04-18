مقتل إرهابي واسترجاع رشاش كلاشينكوف غرب الجزائر العاصمة

أعلن الجيش الجزائري القضاء على إرهابي، واسترجاع رشاش "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة، في عملية عسكرية غرب الجزائر العاصمة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان أمس الأحد- أن هذه العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بإحدى المناطق بولاية عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة. وبحسب البيان، تأتي هذه العملية -التي لا تزال متواصلة- لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الجزائري حتى القضاء النهائي عليهم.