تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /22.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

مقتل 6 أشخاص من ضمنهم طفلة في قصف مدفعي أوكراني استهدف أحد أكبر الأسواق التجارية وسط دونيتسك

الكرملين: لا تغيير لوضع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد إعلان التعبئة الجزئية

مدفيديف يرد على تهديد أمريكي بضرب القرم وتدمير أسطول البحر الأسود الروسي

مجلة أمريكية لزيلينسكي: اترك الأحلام ودع القرم وشأنها!

ميدفيديف: جميع الأسلحة بما في ذلك النووية ستستخدم لحماية الأراضي الروسية

رئيس ثاني أكبر المصارف الروسية يدعو للابتعاد عن "سويفت"

الخارجية الروسية تعلق على مقترح بايدن بتمديد صفقة الحبوب

قصف أوكراني يسفر عن قتلى وتدمير باص بوسط دونيتسك

ماكرون يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى المفاوضات حول أوكرانيا

إسقاط 3 طائرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية في خاركوف

ولو بعد عقود من الزمن.. بوتين يكرم أحد أبطال الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين الألمان

الدفاع الروسية: استعادة 55 أسير حرب من أوكرانيا

مقتل مدني إثر القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

الدفاع الروسية تعرض مدرعات أوكرانية غنمها الجنود الروس

الصين تؤكد التمسك بموقف موضوعي وعادل من الأزمة الأوكرانية

هجوم إرهابي في مليتوبول

تمديد مستوى التهديد الإرهابي "الأصفر" في منطقة كورسك الروسية

في ظل تفاقم أزمة الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يخفف قيودا على روسيا

الأمن الروسي يحبط محاولة لتفجير خط نقل الغاز إلى تركيا

رئيس مجلس الدوما: لا حصانة للنواب من التعبئة

زابوروجيه تطالب سلطات كييف بسحب قواتها من المنطقة

أردوغان: العوائق أمام تعاوننا الدفاعي مع واشنطن تؤثر في أمن الناتو

تراس أمام الأمم المتحدة: بينما أنا أتحدث هناك أسلحة بريطانية جديدة تصل إلى أوكرانيا

اليابان توسّع نطاق العقوبات ضد روسيا

لافروف يعقد لقاءات مكثفة على هامش فعاليات الجمعية العامية للأمم المتحدة (صور)

زاخاروفا: تحريف بايدن لكلمات بوتين غير لائق!

قوة أوكرانية تستخدم أنابيب الري في كراسني ليمان للاختباء والتخفي (فيديو)

أوربان: أوروبا خسرت 4 حكومات بسبب العقوبات على روسيا ولا بد من رفعها

هل كانوا يظنون أن الكرملين سيطلب الإذن منهم؟.. خبيران مصريان يعلقان على "خداع" بايدن وقرار بوتين

كوبا تشجب العقوبات على روسيا والتدخل في شؤون بيلاروس

مصدر: القوات الروسية تحبط سلسلة من الأعمال الإرهابية في خيرسون

بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

وزير الخارجية السعودي يتصل بنظرائه في دول الأسرى المفرج عنهم من روسيا

Military Times: الشركات الدفاعية الأمريكية تختبر الأسلحة في أوكرانيا

وزيرا خارجية روسيا ومصر يبحثان قضية تصدير الحبوب

لافروف وشكري يتبادلان المزاح والضحكات بسبب "التأشيرة"

خبراء: عبث كييف والغرب بأوروبا جعل الاستفتاءات ضرورة لواقع جيوسياسي على الأرض

القصف الأوكراني يواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك

وصول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى مصر

رئيس الإدارة المدنية والعسكرية: سكان خاركيف سيتمكنون قريبا من التصويت من أجل إعادة الوحدة مع روسيا

الجيش الأوكراني يستهدف ميناء في خيرسون

أردوغان يعلن عن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أنقرة تشمل 200 أسير

بايدن وتراس يبحثان تصريحات بوتين حول أوكرانيا

غروسي يناقش في الأمم المتحدة إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه

بيلاروسيا تعيد تقييم علاقاتها العسكرية مع دول الجوار

تركيا: الاستفتاءات المقبلة تعيق جهود التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

قوات كييف تقصف مقاطعة خيرسون مخلفة دمارا ومصابين

بريطانيا ترحب بدور السعودية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا

برلمانية ألمانية تصف داعمي تسليح كييف بـ "المجانين"

لجان الانتخابات المركزية تحدد شكل بطاقات الاستفتاء في دونيتسك و لوغانسك

نظام تبريد محطة زابوروجيه النووية تعطل بعد قصف القوات لأوكرانيا

وكالة الأنباء السعودية تنشر فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا أفرج عنهم بوساطة محمد بن سلمان

شاهد.. لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا الى السعودية بينهم المغربي سعدون

الدفاع الجوي يتصدى لأهداف في خيرسون

رئيس إدارة زابوروجيه يوجه طلبا للرئيس الروسي بشأن انضمام المقاطعة إلى روسيا

بوريل: تصريحات بوتين تمثل تصعيدا كبيرا في أوكرانيا

البرلمان الأوكراني يصوت بالأغلبية لصالح قانون التجنيد التطوعي للنساء

لافروف وغروسي يبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه

ستولتنبرغ: دول الناتو عازمة على زيادة الضغط على روسيا وفرض عقوبات جديدة

السعودية: وساطة لولي العهد تنتهي بالافراج عن أسرى في روسيا من جنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب

بوتين: السيادة ضمان لحرية كل مواطن روسي ووهنها خطر وجودي بالنسبة للبلاد

بايدن: نريد للحرب في أوكرانيا أن تنتهي بشكل عادل ومقبول للجميع

بوتين يعدل كلمة بايدن أمام الأمم المتحدة

تركيا تعلن عن إبحار 8 سفن حبوب جديدة من أوكرانيا

بوشيلين يشكر الرئيس بوتين على دعم الاستفتاء

بوتين: نمتلك القاعدة اللازمة لإنتاج السلع المحظور توريدها بسبب العقوبات

بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية.. عمدة موسكو يعلن عن مدفوعات إضافية للملتحقين

البيت الأبيض: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية ولا نرى حاجة لزيادة قوات الردع

مجلس الدوما الروسي يناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة أعمال الناتو في أوكرانيا

أول دولة أوربية تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين

مزاعم عن رصد طائرتي "يوم القيامة" الروسية والأمريكية في الأجواء