سلطنة عمان والسعودية ترحبان في بيان مشترك بالإعلان عن افتتاح الطريق البري بين البلدين

رحبت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في بيان مشترك مساء اليوم (الثلاثاء) بالإعلان عن افتتاح الطريق البري العماني- السعودي الذي يبلغ 725 كيلو مترا، والذي سيسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، كما رحبا بتدشين المنفذين العماني والسعودي.