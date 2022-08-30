الكويت تحث رعاياها على مغادرة العراق نظرا للأوضاع التي يشهدها

أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى العراق تأجيل سفرهم، نظرا للأوضاع التي يشهدها العراق حاليا.

وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء الاثنين- المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته.