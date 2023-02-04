غرق 3 أطفال سوريين قرب مخيم سهل القاع شرق لبنان

لقى ثلاثة أطفال من اللاجئين السوريين مصرعهم غرقًا، الجمعة، في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع بشرق لبنان، على ما أفاد بشير مطر، رئيس بلدية البلدة.

وقال رئيس بلدية البلدة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "شقيقين كانا يسبحان في بركة ماء غرقا، وجاء ابن عمّهما ليخلصهما فغرق معهما".

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة "بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة".

وذكرت أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، مشيرة إلى أن جثثهم نقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.