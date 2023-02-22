مقتل 10 مدنيين بهجوم لحركة «الشباب» في مقديشو

قتل 10 مدنيين، في هجوم أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عنه في مقديشو، وفق ما أعلنته الحكومة.وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن عناصر من «حركة الشباب» هاجموا نحو الساعة 15:00 (الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش) «منزلاً في منطقة عبد العزيز» في شمال مقديشو، مشيراً إلى أن 10 مدنيين قتلوا وجرح 3 آخرين.

وأفادت السلطات بأن قوات الأمن الصومالية «أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة»، معلنة مقتل أربعة عناصر في حركة «الشباب».ومنذ العام 2007، تقاتل حركة الشباب المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفّذ هجمات في الصومال والدول المجاورة.