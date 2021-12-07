أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب

أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، ونقلت مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.