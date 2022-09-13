قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ثمانية فلسطينيين، بينهم أسير مُحرر، من مُخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال مصدر فلسطيني إنه تم اختطاف الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عامًا) لدى تواجده أمام المدخل الرئيسي للمُخيم سالف الذكر.